Trump'tan azil sürecine ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını hususunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulunurken, kendisine yönelik azil sürecini de "cadı avının devamı" olarak nitelendirdi.

​​​​​​​Trump, Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası ilk kez basının karşısına çıkan Trump, söz konusu olayla ilgili, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." dedi.

"Azil süreci öfkeye yol açıyor"

Trump, kendisine yönelik azil süreci konusunda ise "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Bu azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in, kendisini azletmeye yönelik çabalarını "korkunç" olarak nitelendirdi.

"Sosyal medya şirketlerinin yaptığı çok tehlikeli"

Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Washington DC yakınlarındaki Andrews Hava Üssünde ikinci kez kameraların karşısına geçen Trump, kişisel hesabını süresiz olarak askıya alan Twitter ve bazı kısıtlamalara giden diğer sosyal medya şirketlerine de tepki gösterdi.

Sosyal medya şirketlerinin tutumunu "ülkemiz için korkunç" sözleriyle eleştiren Trump, "Sosyal medya şirketlerinin felaket bir hata yaptığını düşünüyorum. Onlar çok bölücü davranıyor. Çok uzun süredir tahmin ettiğim şeyleri şu an yapıyorlar. İnsanlar da buna tepki göstermiyor. Sosyal medya şirketlerinin yaptığı çok tehlikeli." diye konuştu.

6 Ocak'taki Kongre baskını konusunda kendisinin payı olduğu yönündeki görüşleri reddeden Trump, "Yaz aylarında Portland ve Seattle'da yaşanan ayaklanmalara bakarsanız, üst düzey siyasetçilerin söylediklerinin ciddi bir problem olduğunu görürsünüz. Ancak, uzmanlar benim çarşamba günkü konuşmamı analiz ettiler. O sabah destekçilerime yaptığım konuşma gayet uygun bir konuşmaydı." görüşünü paylaştı.