Trump'tan bazı televizyon kanallarına tehdit! 'Lisansları alınmalı'

ABD Başkanı Donald Trump, bazı televizyon kanallarının kendisine yönelik yayınlarına tepki göstererek lisans iptali tehdidinde bulundu.

"Beni kötü tanıtıyorlar"

NBC News'in aktardığına göre Trump, İngiltere dönüşünde Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı televizyon kanallarının kendisini kötü tanıttığını söyleyerek "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından komedyen Jimmy Kimmel'ın yaptığı paylaşımlara da değinerek, "Bakın, bu da lisanslama konusunda konuşulması gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

Bir program askıya alındı

ABC kanalında yayımlanan "Jimmy Kimmel Live" programı, Kimmel'in Kirk cinayetine ilişkin "MAGA dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" sözleri sonrası belirsiz süreyle askıya alınmıştı. Kanal, karar için resmi bir gerekçe açıklamamıştı.