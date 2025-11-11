Trump'tan BBC'ye 'çarpıtma' davası: 1 milyar dolarlık tazminat için hazırlıkta!

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlarının, İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC’ye karşı yasal yollara başvurduğu bildirildi. Fox News Digital’ın edindiği bilgilere göre Trump’ın hukuk ekibi, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını öncesi yaptığı konuşmanın BBC tarafından “yanıltıcı şekilde montajlandığı” gerekçesiyle ihtarname gönderdi.

İhtarnamede, söz konusu konuşmanın orijinal versiyonunda Trump’ın destekçilerine Kongre’ye "barışçıl ve vatansever biçimde yürümeleri" çağrısında bulunduğu, ancak BBC’nin belgeselinde bu ifadelerin çıkarıldığı belirtildi. Yayın kuruluşunun 14 Kasım’a kadar belgeseli düzeltmemesi veya yayından kaldırmaması halinde 1 milyar dolarlık tazminat davası açılacağı kaydedildi.

BBC ise yaptığı açıklamada ihtarnamenin incelendiğini ve uygun zamanda yanıt verileceğini duyurdu.

BBC’de krizi sonrası istifalar gelmişti

The Telegraph’ın haberine göre, BBC News’te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024’te gösterilen “Trump: İkinci Bir Şans?” başlıklı belgeselde, Trump’ın 2021 Kongre baskını öncesi yaptığı iki ayrı konuşmanın birleştirilerek tek konuşma gibi sunulduğu ortaya çıktı. Montaj sonrası belgeselde Trump’ın destekçilerine “Kongre’ye yürüyün ve savaşın” mesajı verdiği izlenimi oluştu.

Esas konuşmadaki "barışçıl protesto" vurgusunun çıkarılması, kamuoyunda tepki çekti. Gelişmelerin ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness görevlerinden istifa etti.

Trump: Mükemmel konuşmamı değiştirirken yakalandılar

İstifaların ardından açıklama yapan Donald Trump, “BBC’deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar" ifadelerini kullandı.

BBC ise dün yaptığı açıklamada, belgeselin hazırlanma sürecinde “yanlış değerlendirme” yapıldığını kabul ederek kamuoyundan özür diledi.