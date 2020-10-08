Trump'tan canlı yayın tartışmalarının yüz yüze yapılması talebi

08 Ekim 2020

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, "Sırf Başkanlık Tartışmaları Komisyonu (CPD) Biden'ı korumak istiyor diye Amerikan halkının iki başkan adayını iki kez daha yüz yüze tartışırken görme hakkı ellerinden alınamaz." ifadesini kullandı.

Dün gece başkan yardımcısı adayları Kamala Harris (Biden) ile Mike Pence (Trump) arasındaki canlı yayın tartışmasının ardından, CPD'nin Biden ile Trump arasında bundan sonra yapılacak tartışmaların sanal ortamda olacağını açıklamasını "dikkati başka yere çekme çabası" olarak nitelendiren Stepien, Pence'in Harris'e karşı "zafer" kazandığını iddia etti.

"CPD ve basın, Biden'ı sonsuza kadar saklayamaz"

Stepien, "Trump'ın da dediği gibi, sanal ortamdan yapılacak tartışma başarısız bir girişim ve bu, Biden'a büyük bir hediye olacaktır. Biden, bodrum katındaki sığınağından telepromptera bağlı kalacaktır. Seçmenlerin, Biden'ın 47 yıllık başarısız liderliğini doğrudan sorgulama hakkı vardır." görüşünü paylaştı.

15 Ekim için planlanan canlı yayın tartışmasının 22 Ekim'e, 22 Ekim'deki tartışmanın da 29 Ekim'e ertelenmesi konusunda kendilerinin hemfikir olduğunu belirten Stepien, "CPD ve basın, Biden'ı sonsuza kadar saklayamaz. Amerikan halkının 22 ve 29 Ekim tarihlerinde başkan adaylarını doğrudan duyma hakkı vardır." ifadelerini kullandı.