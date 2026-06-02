Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatında vergi indirimi

ABD yönetimi, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik uygulanan bazı gümrük vergilerinde değişikliğe gitti. Başkan Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle, ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulanan 232'nci madde kapsamındaki bazı tarifeler yeniden düzenlendi.

Karar kapsamında belirli çelik ve alüminyum türevi ürünlerde gümrük vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 15'e indirildi. Vergi indiriminin tarım makineleri ile konutlarda kullanılan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde geçerli olacağı belirtildi.

Endüstriyel ekipmanlar da kapsamda

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, buldozer ve forklift gibi mobil endüstriyel ekipmanlar da düzenlemeden yararlanacak. Ticaret anlaşması bulunan ve ilgili şartları karşılayan ülkelerden yapılan ithalatta bu ürünlere yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacak.

Düzenleme 8 Haziran'da yürürlüğe girecek

Yeni tarifeler, 8 Haziran'ı 9 Haziran'a bağlayan gece yarısından itibaren ithal edilen veya gümrük antrepolarından çekilen ürünler için geçerli olacak.

ABD yönetimi, söz konusu vergi indiriminin 31 Aralık 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağını açıkladı. Beyaz Saray, adımın kısa vadeli yatırımları teşvik ederek ülkenin sanayi üretim kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.