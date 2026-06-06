Trump gün vererek duyurdu: Yakıt maliyetleri düşecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletindeki bir mısır ve soya fasulyesi çiftliğinde düzenlenen etkinlikte tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçilerin son dönemde artan yakıt ve gübre maliyetleri nedeniyle zorlandığını belirten Trump, önümüzdeki 90 gün içinde sektörde olumlu gelişmeler yaşanacağını söyledi.

Trump, maliyetlerin düşeceğini ifade etse de yönetimin bu konuda hangi adımları atacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Hürmüz gerilimi fiyatları etkiliyor

İran ile yaşanan gerilim nedeniyle küresel enerji ve gübre piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, ABD'li çiftçilerin üretim maliyetlerini artırmaya devam ediyor.

Ham petrol ve gübre sevkiyatları için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Trump, petrol ve gübre fiyatlarındaki yükselişi "yapay" olarak değerlendirdi.

Çin'den tarım ürünü alımı vurgusu

Konuşmasında ticaret ilişkilerine de değinen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeler sonucunda Çin'in milyarlarca dolarlık Amerikan tarım ürünü satın almayı kabul ettiğini söyledi.

Geçen ay taraflar arasında varılan ticari mutabakat kapsamında Çin'in önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 17 milyar dolarlık ABD tarım ürünü alımı gerçekleştirmesi planlanıyor.

Hayvancılık sektöründe alarm

ABD Tarım Bakanlığı yetkilileri, Güney Teksas'ta bir buzağıda tespit edilen "Yeni Dünya vida kurdu" vakasını da yakından takip ediyor. Parazitik sinek türünün yayılmasını önlemek amacıyla bölgede karantina tedbirleri uygulanırken, hayvancılık sektöründe endişeler artıyor.

Çiftçiler zorlu süreçten geçiyor

ABD'de çiftçiler son yıllarda yükselen üretim maliyetleri, ticaret kaynaklı belirsizlikler ve gelir kayıplarıyla mücadele ediyor. Bloomberg'in aktardığı verilere göre, yalnızca 2025 yılında ülke genelinde 300'den fazla çiftlik iflas etti.

Trump yönetimi ise vergi teşvikleri, tarım ekipmanlarına yönelik yatırım avantajları ve maliyetleri düşürmeye yönelik yeni adımlarla çiftçilerin üzerindeki baskıyı hafifletmeyi hedefliyor.