Trump'tan Çin hamlesi: Teknoloji ihracatı kısıtlamalarını durdurdu

Mevcut ve eski yetkililere dayandırılan iddialara göre, Ticaret Bakanlığı'nın ihracat kontrollerini denetleyen endüstri ve güvenlik bürosuna son aylarda Çin'e karşı sert hamlelerden kaçınması söylendi.

Görüşmeler yeniden başlıyor

ABD ve Çin'in üst düzey ekonomi yetkilileri, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının merkezinde yer alan ve uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkları ele almak üzere bugün Stockholm'de görüşmelere yeniden başlayacak.

Teknoloji devi Nvidia bu ay yaptığı açıklamada, H20 grafik işlem birimlerinin (GPU) Çin'e satışına devam edeceğini belirterek, Trump yönetiminin Nisan ayında ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin'in elinden uzak tutmak için uyguladığı ihracat kısıtlamasını tersine çevirdi.