Trump'tan Çin ile 'İran' mutabakatı: 'Silah göndermeyecekler'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in İran'a silah tedarik edeceğine yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, kendisine ait Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Pekin ile bu konuda mutabakata varıldığını öne sürdü.

"Silah göndermeyecekleri konusunda anlaştık"

Trump paylaşımında, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için de yapıyorum, dünya için de. Bu durum bir daha asla tekrarlanmayacak. İran'a silah göndermeyecekleri konusunda anlaşmaya vardılar" ifadelerini kullandı.

Gelecek ay Çin'e yapacağı ziyarete de değinen Trump, "Birkaç hafta içinde oraya vardığımda Devlet Başkanı Xi bana kocaman, sımsıkı sarılacak. Bu, kavga etmekten daha iyi değil mi? Ama unutmayın, gerekirse savaşmakta çok iyiyiz, herkesten çok daha iyiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fox Business'a verdiği röportajda da benzer iddialara değinerek, "Çin'in İran'a silah verdiğini duymuştum, yani bunu her yerde görüyorsunuz. Ben de ona bunu yapmamasını rica eden bir mektup yazdım ve o da bana esasen bunu yapmayacağını belirten bir mektup yazdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, istihbarat kaynaklarına dayandırılan değerlendirmelerde Çin'in İran'a gelişmiş silah sistemleri göndermeye hazırlandığı öne sürülmüştü. CNN, Pekin'in İran'a yeni hava savunma sistemleri teslim edebileceğini iddia etmişti.

Yüzde 50 gümrük tarifesi resti

Trump, söz konusu iddiaların ardından Çin'in İran'a askeri destek sağladığının tespit edilmesi halinde ek yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bugün yaptığı açıklamada, "uydurma" haberlere dayanarak uygulanacak olası tarifelere karşılık verileceğini bildirdi.