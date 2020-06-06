Trump'tan Çin ve AB'ye "gümrük vergisi" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Maine eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, deniz ürünleri sektörü yöneticileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

AB'nin, Amerikan ıstakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösteren Trump, "AB, bu vergileri düşürmezse biz de durumu eşitleyecek şekilde, AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygularız." dedi.

Trump, "Çin de Amerikan ıstakozlarına yönelik gümrük vergisini azaltmazsa, bu ülkeden gelen ürünlere yeni gümrük vergileri uygularız." diye konuştu.

Trump'tan Washington Belediye Başkanı Bowser'a 'Fena halde beceriksiz' çıkışı



ABD Başkanı Trump, başkent Washington DC Belediye Başkanı Bowser'a, "Fena halde beceriksiz" ve "Washington DC gibi önemli bir şehri yönetecek kadar yetkin değil" ifadeleriyle yüklendi.

Bowser'ın yaptığı açıklamalarda, kentte Ulusal Muhafızları ve diğer askeri birlikleri istemediğini söylemesi, Trump karşıtı söylemleri ve Beyaz Saray'ın karşısındaki yola "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir)" yazdırmasının ardından Trump'tan karşı atak geldi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bowser, fena halde beceriksiz ve hiçbir şekilde Washington DC gibi önemli bir şehri yönetecek kadar yetkin değil. Ulusal Muhafızlar sahaya inmeseydi, Bowser Minneapolis Belediye Başkanı'ndan daha iyi iş çıkaramazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Muhafızların, Washington DC'deki gösterilerde son günlerde "büyük utançların" önüne geçtiğini belirten Trump, "Bowser, Ulusal Muhafızlara iyi davranmazsa, biz daha farklı bir grup getiririz." ifadesini kullandı.