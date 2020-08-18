Trump'tan, Çin'deki imalatını ABD'ye taşıyan şirketlere vergi indirimi sözü

18 Ağustos 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de imalat tesislerini ABD'ye geri taşıyan Amerikan şirketleri için vergi indirimleri oluşturulması yolu ile 10 ay içinde 10 milyon istihdam yaratılabileceğini belirtti.

3 Kasım seçimlerine yönelik kampanyası çerçevesinde Minnesota'ya bağlı Mankato'da konuşan Trump, imalatı Çin'de gerçekleştiren şirketlerden federal kontratları alma sözü de verdi.

"İstihdamı Çin'den Amerika'ya geri getiren şirketlere vergi indirimleri oluşturacağız" diye konuşan Trump, yeniden seçildiği takdirde ABD ekonomisinin COVID-19 salgınnının yol açtığı ekonomik şoktan güçlü şekilde toparlanacağını öngördüğünü de vurguladı.

Trump, "Şu ana kada birlikte yaptıklarımız bir ekonomik mucizeden başka bir şey değil ve bunu yeniden yapıyoruz. Dünya tarihinin en büyük ekonomisini inşaa ettik ve şimdi bunu yeniden yapmalıyız." dedi.