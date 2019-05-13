Trump'tan Çin'e 'misilleme' uyarısı

13 Mayıs 2019

ABD'nin Çin mallarına getirdiği ek vergiyi ABD'li tüketicinin ödemesi için bir neden olmadığını söyleyen ABD Başkanı, vergi uygulamayan bir ülkeden ya da ABD içerisinden alım yaparak bu vergilerden tamamen kaçınılabileceğini belirtti.

Çin'deki birçok şirketin vergiler nedeniyle ülkeyi terk ederek Vietnam ya da diğer "benzer" Asya ülkelerine gideceğini ifade eden Trump, Çin'in ticaret anlaşmasını bu nedenle yapmak istediğini belirtti.

Trump, sözlerine "Çin'de iş yapacak kimse kalmayacak. Çin için çok kötü. ABD için çok iyi. Ancak Çin, ABD'den uzun yıllar çok faydalandı." diye devam etti ve Çin için "Misilleme yapmamalı - sadece daha kötü olacak!" diye uyarıda bulundu.

'Çin asla dış baskıya teslim olmayacak'