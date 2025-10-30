Trump’tan Çin’e tarife indirimi: Oran yüzde 57’den 47’ye düşüyor

Trump ile Şi’nin 90 dakika kadar süren toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Trump, görüşmenin “harika ve olağanüstü” geçtiğini belirterek, “Şi, zorlu bir müzakereci. Ancak çok yakında bir ticaret anlaşması olabilir” ifadelerini kullandı. Trump, “Görüşmeye 1’den 10’a kadar not verilecekse, bu not 12 olurdu” dedi.

Ticaret ve tarife mesajları

Trump, Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarına hemen başlayacağını açıkladı. Ayrıca, fentanil ile ilgili Çin tarifelerini yüzde 10’a düşürdüklerini bildirdi.

Trump, Çin’e uygulanan genel tarife oranının yüzde 57’den yüzde 47’ye indirileceğini de duyurdu. Trump, nisan ayında Çin’e gideceğini, ardından Şi Cinping’in ABD’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Nükleer test ve Ukrayna mesajları

ABD Başkanı, nükleer testlerin yeniden gündeme alınabileceğini belirterek, “Başkaları nükleer testler yaparken bizim yapmamamız uygun değil. Nükleer test merkezleri daha sonra belirlenecek” dedi. Trump ayrıca, Çin ile Ukrayna konusunda daha fazla iş birliği yapılacağını kaydetti. Trump, görüşmede Tayvan konusunun gündeme gelmediğini de vurguladı.

Şi Cinping: Diyalog, çatışmadan her zaman iyidir

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ABD ile ticaret ve enerji alanlarında iş birliği planladıklarını belirterek, “Çin’in dünyaya açılma çabaları sürecek. Diyalog, çatışmadan her zaman iyidir” ifadeleriyle iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması yönünde mesaj verdi.