Trump'tan Çin'e yeni bir sınırlama hazırlığı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'nin yarı iletken, çip üretim ekipmanlarına erişimini sınırlamayı değerlendiriyor.
Trump yönetimi, Çin'in yarı iletken, çip üretiminde Amerikan imalat ekipmanlarını kullanmasına sınırlayacak yeni ticari kurallar getirmeyi değerlendiriyor.
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, yabancı şirketlerin askeri ve ulusal güvenlik amaçlı üretimde Amerikan teknolojisi kullanmalarını yasaklayan, doğrudan ürün kuralında değişiklikler yapılmasını öngörüyor. Yapılacak değişiklikle Bakanlık dünya genelindeki çip fabrikalarından üretim için Amerikan ekipmanı kullanımı konusunda lisan almaları zorunluluğu getirilecek.
Bu izin alma zorunluluğunun Çin'de teknolojik gelişimi yavaşlatmayı amaçladığı, bununla birlikte yarı iletkenler için global tedarik zincirine zarar verebileceğini ve sektördeki Amerikan şirketmlerinin büyümesini azaltabileceği ifade ediliyor. (Foreks)