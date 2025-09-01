Trump'tan Covid-19 ilaç firmalarına mesaj! Verileri derhal açıklayın

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 ilaçlarının etkinliği konusunda süren tartışmaların son bulması için Pfizer ve diğer ilaç şirketlerine çağrıda bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, salgın döneminde kullanılan ilaç ve tedavilerin başarı oranlarının kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çekti.

"Sonuçları kamuoyuna göstermiyorlar, neden?"

"Pfizer ve diğerleri bana olağanüstü veriler gösterdi ama bu sonuçları kamuoyuna göstermiyorlar. Neden?" diyen Trump, firmalardan verilerini derhal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve halkla paylaşmalarını istedi.

Trump'ın çağrısı, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın, Robert F. Kennedy Jr. yönetiminde 5 Ağustos'ta mRNA aşı geliştirme programını kademeli olarak sonlandırma kararının ardından geldi. Bakanlık yaklaşık 500 milyon dolarlık programı bitirirken, Trump yönetimi de 29 Mayıs'ta Moderna'ya ayrılan 766 milyon dolarlık ödeneği iptal etmişti.