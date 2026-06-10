Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Olağanüstü ve güçlü bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Türkiye-İsrail ilişkileri ve F-35 savaş uçaklarına ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile aralarında karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir ilişki olduğunu ifade eden Trump, Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma ihtimalini düşük gördüğünü söyledi.

Trump, "Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan" dedi.

Türkiye ile İsrail arasında bir gerilim yaşanacağına inanmadığını belirten Trump, "Eğer böyle bir şey duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz" ifadelerini kullandı.

Trump, sözlerini, "Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var" diyerek tamamladı.