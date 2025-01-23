Trump'tan Davos'ta açıklama: Ekonomik kaosun üstesinden geleceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, 2025 Dünya Ekonomik Forumu'na video konferansla katılarak, küresel ekonomik durumu ve çözüm önerilerini paylaştı. Ekonomik kaosun üstesinden geleceklerini vurgulayan Trump, "Son dört yılda ekonomiye zarara yol açan adımlar attılar, ancak biz bunları düzelteceğiz" dedi.

Başkan Trump, yüksek enflasyon oranlarının ekonomiyi sarstığını, ancak bu sorunu çözmek için bir dizi adım attığını belirtti. "Enerji stratejileri ve vergi reformlarıyla bu sorunu çözeceğiz" diyerek, ABD'nin büyüme stratejilerini açıkladı.

Trump, ABD'yi yapay zeka ve üretim alanlarında dünyanın merkezi haline getirmeyi hedeflediğini belirterek iş dünyasına "Gelin üretiminizi ABD'de yapın, aksi takdirde karşılaşacağınız tarifelerle bu sizin aleyhinize olur" uyarısında bulundu. Ayrıca, yerli üreticilere büyük vergi kesintileri sunmayı planladığını vurguladı.

Trump’ın en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Rusya-Ukrayna savaşına yönelikti. Savaşın sonlanması için petrol fiyatlarının düşmesi gerektiğini belirten Trump, "Eğer petrol fiyatları düşseydi, bu savaş çoktan sona ermişti. OPEC ülkelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğim" dedi. Başkan, Suudi Arabistan’a 1 trilyon dolarlık yatırım çağrısında da bulundu.

Trump, faiz oranlarının hızla düşmesi gerektiğini vurgulayarak, bu adımın global ekonomik dengeyi sağlayacağına inandığını söyledi. "Savaşı bitirme vakti geldi" diyerek, Rusya-Ukrayna savaşının hızla sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.