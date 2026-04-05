Trump'tan dikkat çeken açıklama! Düşürülen uçakta iki pilot da kurtarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını belirterek, ABD ordusunun kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu yürüttüğünü ifade etti.

Açıklamayı sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşan Trump, operasyonun zorlu coğrafi koşullara rağmen başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

"Ülke tarihindeki en cesur operasyonlardan biri"

ABD ordusunun yürüttüğü çalışmayı öven Trump, operasyonu "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri" olarak nitelendirdi. Pilotun güvenli şekilde kurtarıldığını belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam" ifadelerini kullandı.

Kurtarılan askerin uzun süre risk altında olduğunu vurgulayan Trump, "Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi" dedi.

İki pilot da kurtarıldı

Trump, arama-kurtarma sürecinin "mucizevi" olduğunu belirterek, "(kurtarılan) bu askerin 24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" ifade etti. Operasyon kapsamında kendi talimatıyla "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" görevlendirildiğini kaydetti.

Açıklamasında daha önce kurtarılan ilk pilota da değinen Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir asker geride bırakılmaz"

Trump, her iki pilotun da kurtarılmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, "Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız" dedi.

Operasyonun kayıpsız tamamlandığını vurgulayan Trump, "Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor" ifadelerine yer verdi.