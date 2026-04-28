Trump'tan dikkat çeken açıklama! 'İran çöküş aşamasında'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve savaşı sona erdirme yönünde ABD'ye ilettiği teklife mesafeli yaklaştığı öne sürülmüştü.

İddialara göre Trump'ın, söz konusu teklifin Tahran'ın nükleer programına değinmemesi nedeniyle bu yaklaşımı yeterli bulmadığı belirtilmişti.

"Hürmüz'ü en kısa sürede açmak istiyorlar"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada ise İran'ın mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İran'ın ciddi bir zorluk içinde olduğunu ileri süren Trump, "İran az önce bize çöküş aşamasında olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başarabilecekler), Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar" dedi.