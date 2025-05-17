Trump’tan dikkat çeken çıkış: Gazze’de açlık, Suriye’de değişim zamanı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce Fox News televizyonuna açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'ndeki insani krizden Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına, Rusya-Ukrayna savaşından bölgesel liderlerle temaslara kadar birçok başlığı değerlendirdi.

Trump, Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği üç liderin kendisine, Gazze'de halkın gıdaya ulaşamadığını ve açlıktan ölümler yaşandığını aktardığını söyledi. "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin bir sorun ama çözeceğiz." diyen Trump, insani krizin çözümü için ABD’nin yeni adımlar atacağını duyurdu.

“Putin ile anlaşma yapabiliriz”

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, barış için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşme yapması gerektiğini vurguladı. Putin’in savaştan yorulduğunu ifade eden Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim var. Sanırım bir anlaşma yapacağız. Bir araya gelmeliyiz ve muhtemelen bunu planlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’daki görüşmesini de hatırlatarak, "Zor bir görüşmeydi çünkü dediği şeyler hoşuma gitmedi ve işi kolaylaştırmıyordu." ifadelerini kullandı.

Suriye yaptırımlarını kaldırdı: Şara genç ve yakışıklı

Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıklayan Trump, görüştüğü liderlerin yaptırımlar nedeniyle Suriye’nin toparlanamadığını dile getirdiğini aktardı. Bu doğrultuda yeni bir adım atan Trump, “Suriye’ye ve ülkenin yeni lideri Ahmed Şara’ya şans vermek istiyorum” dedi.