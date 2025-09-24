Trump'tan dikkat çeken çıkış: Ukrayna topraklarını geri alabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarında söylem değişikliğine gitti. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile New York’ta yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, "Ukrayna-Rusya arasındaki askeri ve ekonomik durumu iyice öğrendikten, anladıktan ve bunun Rusya'da yol açtığı ekonomik sıkıntıları gördükten sonra Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin de desteğiyle savaşıp Ukrayna'yı eski haline geri döndürebilecek durumda olduğunu düşünüyorum Zamanla, sabırla ve Avrupa'nın, özellikle de NATO'nun mali desteğiyle bu savaşın başladığı asıl sınırlar büyük ölçüde bir seçenek haline geliyor. Neden olmasın? Rusya, gerçek bir askeri gücün 1 haftadan az bir sürede kazanması gereken savaşı 3 buçuk yıldır amaçsızca sürdürüyor. Bu, Rusya'yı diğerlerinden ayıran bir özellik değil. Aslında bu, onları kağıttan kaplan gibi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"NATO'ya silah tedarik etmeye devam edeceğiz"

Trump, Rus halkının giderek ağırlaşan ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu öne sürerek, "Moskova'da, Rusya'nın tüm büyük şehirlerinde, kasabalarında ve bölgelerinde yaşayan insanlar bu savaşta gerçekte neler olup bittiğini, uzun kuyruklar nedeniyle benzin almanın neredeyse imkansız olduğunu ve savaş ekonomisinde yaşanan diğer tüm gelişmeleri öğrendiklerinde, paralarının çoğunun giderek daha da güçlenen Ukrayna ile savaşmak için harcandığını fark edecekler. Ukrayna, ülkesini eski haline getirebilir ve kim bilir, belki de daha da ileri gidebilir. Putin ve Rusya büyük bir ekonomik sıkıntı içinde ve Ukrayna'nın harekete geçme zamanı geldi. Her halükarda her iki ülkeye de iyi dileklerimi iletiyorum. NATO'nun istediği gibi kullanması için NATO'ya silah tedarik etmeye devam edeceğiz" dedi.

Geçmişte "toprak takası" önerisi yapmıştı

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, savaşın sona erdirilmesi için hem Ukrayna’nın hem de Rusya’nın bazı topraklardan vazgeçmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı müttefikleri bu öneriye karşı çıkmıştı.