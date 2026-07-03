Trump'tan dikkat çeken iddia: 8 savaşı ben bitirdim

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ABD Başkanı Donald Trump, CNBC'ye verdiği röportajda İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taraflar arasında 18 Haziran'da varılan ön anlaşmanın ardından müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, "İhtiyacımız olan hemen hemen her şeyi kabul ettiklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile yaşanan sürecin doğrudan bir savaş olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, temel hedeflerinin İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, ülkenin askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

"Rejim değişikliği istemiyoruz"

İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve radar sistemlerinin artık etkin olmadığını iddia eden Trump, İran yönetimindeki liderlerin tamamının öldüğünü savundu. Buna rağmen Washington'ın rejim değişikliği hedeflemediğini ifade eden Trump, önceliklerinin yalnızca İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu dile getirdi.

Trump ayrıca, İran yönetimiyle ilişkileri başarılı şekilde yürüttüklerini belirterek, İranlı yetkilileri artık "çok daha rasyonel" bulduğunu söyledi.

"Sekiz savaşı çözdüm" iddiasını yineledi

Röportajda dış politika konularına da değinen Trump, Yüksek Mahkeme'nin elinden aldığı gümrük tarifesi yetkisini kullanarak sekiz savaşı sona erdirdiğini öne sürdü.

Ancak bu iddia daha önce doğrulama kuruluşlarının incelemesine konu olmuştu. PolitiFact, Trump'ın benzer açıklamalarını "çoğunlukla yanlış" olarak değerlendirirken, söz konusu çatışmaların Trump'ın aktardığından çok daha karmaşık ve kırılgan süreçler içerdiğini belirtmişti.

OpenAI sorusunu yanıtsız bıraktı

Trump, röportaj sırasında sunucunun ABD hükümetinin OpenAI'de yüzde 5 hisse almayı planlayıp planlamadığı yönündeki sorusuna doğrudan yanıt vermedi.

Bunun yerine Intel'e yapılan devlet yatırımını örnek gösteren Trump, şirketin yaşadığı sorunlar nedeniyle hükümetin yüzde 10 hisse aldığını belirterek, "Intel geldi, bir sorunları vardı. Ben de 'Sorununuzu çözebilirim ama şirketin yüzde 10'unu istiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

İran'a tarım ürünü satışı iddiasını tekrarladı

Trump, İran ile yapılabilecek olası barış anlaşması kapsamında Tahran'ın ABD'den tarım ürünleri satın alacağı yönündeki görüşünü de yineledi.

İran'ın gıdaya ihtiyaç duyduğunu savunan Trump, "Onlar para kazanmıyor, bu yüzden o paranın bir kısmını alacağız ve onlara ürün satacağız. Gıdaya ihtiyaçları var. Mısır, buğday ve soyaya ihtiyaçları var. Bunları yalnızca Amerikalı çiftçilerimiz sağlayacak." dedi.

ABD yönetimi, geçen ay çatışmaların sona erdirilmesine yönelik mutabakat kapsamında İran limanlarına uygulanan ablukayı kaldırmış ve İran petrolüne yönelik bazı yaptırımları hafifletmişti. Trump, bu düzenlemeler sayesinde oluşacak gelirin askeri harcamalar yerine ABD'den tarım ürünleri alımında kullanılmasını istediğini dile getirdi.

Ancak İran cephesi bu iddiayı kabul etmiyor. İranlı yetkili Abdolnaser Hemmati, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD'den tarım ürünü satın alınmasına yönelik herhangi bir yükümlülük bulunmadığını belirterek Trump'ın açıklamalarını yalanladı.