Trump’tan dikkat çeken Rusya-Ukrayna açıklaması! 'Bir tarafla daha yakınız'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve barış süreciyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. NBC News’e verdiği röportajda konuşan Trump, kendi attığı adımların savaşın seyrini etkilediğini savundu.

"Rusya, Ukrayna'dan vazgeçmek zorunda kalacak"

Trump, özellikle Rusya’nın hedefleriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Rusya, Ukrayna'nın hepsinden vazgeçmek zorunda kalacak, çünkü Ukrayna'nın tamamını istiyor. Eğer ben müdahil olmasaydım, şu anda Ukrayna'nın tamamı için savaşıyor olurlardı."

Açıklamasında Rusya’nın halihazırda elinde tuttuğu bölgelerle yetinmeyeceğini dile getiren Trump, Moskova’nın hedefinin Ukrayna'nın tamamı olduğunu öne sürdü. Müdahil olmadığı takdirde savaşın çok daha geniş bir alana yayılacağını iddia etti.

"Ben olmasaydım, devam edeceklerdi"

"Rusya şu anda sahip olduğu bölgeyi istemiyor, Ukrayna'nın tamamını istiyor. Eğer ben olmasaydım, devam edeceklerdi."

Barış görüşmelerinin durumu hakkında da değerlendirmede bulunan Trump, hangi tarafla daha yakın temas kurduğunu belirtmeden şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafla daha yakın olduğumuza inanıyorum, belki diğeriyle o kadar yakın değiliz. Ama bunu göreceğiz. Hangisine daha yakın olduğumuzu söylemek istemiyorum."