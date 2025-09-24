Trump’tan dikkat çeken Ukrayna çıkışı: Kırım dahil tüm topraklar geri alınabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilen topraklarını geri alabileceğini söyledi. BM Genel Kurulu kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelen Trump, Moskova’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Rusya büyük ekonomik sıkıntılar içinde. Avrupa Birliği'nin desteğiyle Ukrayna, orijinal sınırları dahilinde tüm topraklarını geri almak için savaşabilir ve kazanabilir” ifadelerini kullandı.

Kırım dahil işgal altındaki bölgeler

Trump’ın sözleri, Ukrayna’nın 2014’te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım dahil olmak üzere ülke topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini geri alabileceği anlamına geliyor. Ancak Washington yönetiminin bu yönde henüz somut bir adım attığına dair işaret bulunmuyor. Kiev’in beklediği yeni yaptırımlar veya askeri yardım artışı açıklanmadı.

Zelenski: Önemli bir değişim

Görüşmeyi “iyi ve yapıcı” olarak nitelendiren Ukrayna lideri Zelenski, Fox News’a yaptığı açıklamada, bu söylemleri “önemli bir değişim” olarak değerlendirdi. Zelenski, iki ülkenin pozisyonlarının “hiç olmadığı kadar yakın” olduğunu vurguladı.

Avrupa’dan destek, Rusya’dan tepki

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, Trump’ın açıklamalarını memnuniyetle karşılarken, Trump’ın net vaadi sadece NATO ülkelerine silah tedarikini sürdürmek oldu.

Trump, BM’deki konuşmasında Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanabileceğini söylerken, Avrupa ülkelerinin de aynı kararlılığı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Rusya’nın BM Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise açıklamaları küçümseyerek, “Her tweet’e bu kadar heyecanlanmayın” dedi.

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tom Malinowski ise Trump’ın tutumunu “şaşırtıcı bir U dönüşü” olarak nitelendirdi ancak “Eğer ardı gelmezse, sadece sözde kalır” uyarısında bulundu.