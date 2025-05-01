Trump’tan dikkat çeken Ukrayna mesajı: İmzalanan anlaşma Rusya’yı sınırlandırabilir

News Nation kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Ukrayna arasında kısa süre önce imzalanan ve nadir toprak elementlerini de kapsayan ekonomik ortaklık anlaşmasına değindi.

Anlaşma Kiev için bir tür 'güvenlik garantisi'

Trump, imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir tür 'güvenlik garantisi' niteliğinde olabileceğini ve bu anlaşmanın Rusya’yı sınırlandırma gücüne sahip olduğunu söyledi.

Anlaşmanın Ukrayna'nın doğal kaynaklarının geliştirilmesini hedeflediğini belirten Trump, "Eğer bir anlaşma yapabilirsek, bunu imzalamanız çok iyi olur çünkü Rusya çok daha büyük ve çok daha güçlü" ifadeleriyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye atıfta bulundu.

"Rusya güçlü bir ülke, ABD kadar değil"

Trump, "Rusya hızla ilerliyor, büyük ve güçlü bir ülke, bu arada ABD kadar güçlü değil" ifadelereini kullanırken, anlaşmanın Moskova’yı engelleyip engelleyemeyeceğine dair soruya ise "Evet, engelleyebilir" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, anlaşmanın hedeflerinden birinin de Ukrayna’ya sağlanan askeri yardımların maliyetini telafi etmek olduğunu vurguladı.

ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından birkaç saat önce nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.