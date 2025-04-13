Trump’tan diplomasi mesajı: İran ve Ukrayna görüşmeleri fena gitmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair açıklamasında, süreçlerin şimdilik olumsuz seyretmediğini, ancak nihai sonucun belirleyici olacağını söyledi.

Dünya genelinde çok sayıda çatışmanın sürdüğüne dikkat çeken Trump, “Yakın zamanda bazı bölgelerden olumlu haberler alabiliriz” ifadelerini kullandı. İran ile yürütülen temaslar hakkında fazla yorum yapmaktan kaçındığını belirten Trump, benzer şekilde Rusya-Ukrayna müzakerelerinin de "fena gitmediğini" kaydetti.

Trump, “Bir noktadan sonra ya elini taşın altına koyman ya da susman gerekir. Ne olacağını göreceğiz ama şu anda süreçlerin olumlu ilerlediğini düşünüyorum” diye konuştu.