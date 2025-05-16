Trump’tan dönüş sinyali: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun üçüncü ve son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi'de basına önemli açıklamalarda bulundu. Trump, yarın sona erecek ziyareti öncesi, dönüş planlarının henüz kesinleşmediğini söyledi.

“Bildiğiniz gibi yarın ayrılıyoruz. Neredeyse varış noktamız belli değil, çünkü sürekli telefonlar alıyoruz; buraya gelebilir misiniz, oraya gelebilir misiniz diye. Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum” diyen Trump, aldığı yoğun diplomatik davetlere dikkat çekti.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri gündemde

Trump dün, İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine katılabileceğini de dile getirmişti. Ancak bu olasılıkla ilgili net bir takvim ya da karar henüz açıklanmadı.

Orta Doğu turunda son durum

Trump’ın Orta Doğu turu kapsamında ilk durağı Suudi Arabistan, ikinci durağı ise Katar olmuştu. Üçüncü ve son ziyaretini ise BAE’ye gerçekleştiren ABD Başkanı’nın, bu ziyaretlerinde bölgesel iş birliği ve enerji güvenliği gibi konular masaya yatırılırken dev anlaşmalara da imza atıldı.