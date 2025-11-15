Trump'tan Epstein'in 'kızlardan haberi vardı' iddiasına cevap: Hiç bir şey bilmiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirmek için Washington’dan Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Epstein’in 2019’da gazeteci Michael Wolff’a gönderdiği e-postada Trump’a yönelik, “kızlardan haberi vardı” ifadesiyle neyi kastettiği sorulduğunda Trump, “Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Asıl mesele, tüm zamanını Bill Clinton ve Larry Summers'la geçirmesinin ne anlama geldiği?" karşılığını verdi.

Trump, Epstein ile olan ilişkilerinin “uzun yıllar boyunca oldukça kötü” olduğunu belirterek, “Fakat aynı zamanda başkan olmamın gücünü gördü. Bu yüzden kendine notlar yazdırdı. Hadi canım. Bill Clinton hakkında ne bildiğini öğrenmelisiniz. JP Morgan Chase de dahil tanıdığı tüm o insanlar hakkında.” sözlerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 12 Kasım’daki basın toplantısında Trump ile Epstein arasındaki yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddialarını reddetmişti.

Leavitt, Trump’ın Epstein’ın mağdurlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını öne süren Demokratların tek amacının “siyasi çıkar elde etmek” olduğunu savunarak, demokratları “sahte bir hikaye yaratmak için liberal medyayı kullanmakla” suçlamıştı.

Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Epstein’ın Bill Clinton ve diğer önemli isimlerle ilişkisinin araştırılması için talimat verdiğini duyurmuştu.

20 bin sayfalık yeni belge yayımlandı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein dosyasına ilişkin 20 bin sayfalık ek dokümanı kamuoyuna sundu.

Belgeler arasında Epstein’ın; Ghislaine Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Prens Andrew ve Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’a gönderdiği e-postalar da yer aldı.

Bu e-postaların, adı gizli tutulan bir kişi tarafından Komite’ye iletildiği ve mağdurların isimlerinin sansürlendiği aktarıldı.

Epstein’ın 2011’de Maxwell’e attığı e-postada “Şunu fark etmeni istiyorum, hiç havlamayan o köpek Trump... (Mağdur) Onunla birlikte evimde saatler geçirdi.” ifadelerini kullandığı görüldü.

Ayrıca Wolff’a gönderdiği 2019 tarihli bir e-postada Epstein, Trump hakkında “Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti.” değerlendirmesinde bulundu.

New York Times’ın eski çalışanı Landon Thomas Jr. ile yaptığı 2015 yazışmalarında ise, Thomas’ın insanların Epstein–Trump ilişkisi hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia edenlerden bahsetmesi üzerine Epstein’ın şu sözleri yazdığı iddia edildi:

“Genç kadınlar havuzda yüzdüğü esnada Donald'ın kapıdan geçerken burnunu cama çarparak nasıl iz bıraktığını evdeki hizmetçilere sorsunlar. O kadar dalgındı ki doğrudan kapıya çarptı.”

Rus yetkiliye Trump hakkında bilgi verdi iddiası

E-postalar, Epstein’ın Trump başkan olduktan sonra bile politikalarını yabancı isimlerle değerlendirdiğini ve geniş bir uluslararası çevresi bulunduğunu ortaya koydu.

Mesajlarda Epstein’ın, Rusya’nın 2017’de ölen BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ile Trump üzerine konuştuğu görülüyor. Epstein, Churkin’le yaptığı görüşmeyi anlattığı bir e-postasında, “Churkin harikaydı. Trump'ı, yaptığımız konuşmalardan sonra anladı.” ifadelerine yer verdi.

Prens Andrew dosyası yeniden açılıyor

Kraliyet unvanı elinden alınmadan önce Prens Andrew olarak bilinen Andrew Mountbatten-Windsor’un adı, yayımlanan belgelerde yeniden gündeme geldi.

Mart 2011 tarihli e-postalara göre Mountbatten-Windsor, kendisi hakkında ortaya atılan suçlamalar nedeniyle Epstein ve Maxwell’e “Artık buna daha fazla dayanamayacağım.” mesajını yolladı.

Prens Andrew’un Epstein’a attığı başka bir e-postada ise şu talepte bulunduğu görüldü:

“Lütfen her açıklamada veya yasal mektupta bu iddialarla hiçbir bağlantım olmadığının ve hem geçmişte hem de şimdi bu iddialar hakkında hiçbir şey bilmediğimin açıkça belirtilmesini sağlayın.”

Aynı yıla ait başka bir e-posta ise Prens Andrew’un, Virginia Giuffre ile beline sarılmış halde görüldüğü fotoğrafın gerçekliğini destekliyor. Epstein bu mesajında, “Evet, Giuffre uçağıma bindi ve evet, Andrew ile fotoğrafı çekildi, tıpkı birçok çalışanımın yaptığı gibi.” ifadelerini kullandı.

BAE’nin önde gelen iş insanlarından Sultan Ahmed bin Sulayem’in Epstein’a 2011’de yolladığı e-postada, “çocukların ayakkabılarına gizlenebilecek GPS takip cihazı” fikrini paylaştığı, Epstein’ın da buna “Teşekkürler, harika fikir, arkadaşını çok beğendim" diye yanıt verdiği öne sürüldü.