Trump'tan Erdoğan yorumu: Benim arkadaşım, aramız hep çok iyi oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’daki Barış Zirvesi’nin ardından dönüşte gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Diğer ülkelerle istişarede bulunacağım"

Gazze'de iki devletli çözüm konusunun gündeme gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Trump, "Gazze’nin yeniden inşasından bahsediyorum. Tek devlet ya da iki devlet meselesinden söz etmiyorum. Bekleyip görmek gerekecek. Ben o konuda bir yorum yapmadım" dedi, görüş farklılıklarını gidermek için diğer devletlerle ve ülkelerle istişarede bulunacağını söyledi.

"Doğru olanı yaptık, zamanlama mükemmel"

Orta Doğu’da barış ilan etmek için erken olduğu yönündeki eleştirilere sert çıkan Trump, "300-400 bin kişinin daha öldürülmesini mi istiyordunuz. Beklediğiniz şey bu mu? Hayır, doğru olanı yaptık. Aslında zamanlamamızın mükemmel olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Zengin ve güçlü ülkelerin sürece dahil olması nedeniyle barış planının 2. aşaması konusunda umutlu olduğunu vurgulayan Trump, "Bunlar gerçekten çok zengin ülkeler, biliyorsunuz, bence bunu başarabilirler" yorumunu yaptı.

"Erdoğan ile aramız hep çok iyi oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Gazze'de hem de Rusya-Ukrayna barışına yönelik çabalarının hatırlatılması üzerine ise Trump şu yorumda bulundu:

"Erdoğan bunu yapabiliyor. Rusya tarafından da saygı görüyor. Ukrayna hakkında bir şey diyemem ama Putin ona saygı duyuyor. Ayrıca o benim arkadaşım. Güçlü insanlarla iyi anlaştığımı biliyorsunuz. Zayıf olanlarla anlaşamam ama güçlülerle anlaşırım. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama Erdoğan ile aramız hep çok iyi oldu.

Biliyorsunuz, NATO’nun Erdoğan’la bir sorunu olduğunda onunla konuşmam için beni ararlar. Ben hiç başarısız olmadım, meseleyi hemen çözerim.

"Harika bir grup insan"

Trump, Mısır’da bir araya gelen ülke liderlerinden "zayıf" olarak değerlendirdiği kimsenin olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Bu konuda yorum yapmayacağım, ancak kim olduklarını muhtemelen biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Buna rağmen, orada bulunanları "harika bir grup insan" olarak ifade eden Trump, "Güç, para ve benzeri şeyler bakımından bizi o kadar güçlü bir biçimde hiç görmemişlerdir diye düşünüyorum. Böyle bir şey daha önce hiç olmadı" dedi.