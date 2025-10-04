Trump'tan Erdoğan'a övgü: Gazze’de ateşkese yardımcı oldu

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapılan görüşmelerde, Erdoğan’ın Hamas’ın planını reddetmemesi için büyük katkı sağladığını belirterek, "Hamas’ın planını reddetmemesini sağladım, Netanyahu'ya da bu planı kabul etmesini söyledim. Kabul etmek zorunda kaldı çünkü başka seçeneği yoktu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İsrail’in dünya genelinde destek kaybettiğini, ancak bu desteği yeniden kazanmak için kendisinin devreye gireceğini de vurguladı. Trump, cuma günü Erdoğan ile konuşarak bu süreçte önemli bir rol oynadığını açıkladı.