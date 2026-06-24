Trump'tan Erdoğan'a övgü: Türkiye çok güçlü bir ülke

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Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ı güçlü ve saygın bir lider olarak tanımlayan Trump, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Trump, Erdoğan için "büyük bir lider", "çok güçlü bir kişi" ve "saygın bir isim" ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin askeri açıdan birçok kişinin düşündüğünden daha güçlü bir konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu belirten Trump, Erdoğan'ın ülkesine bağlı bir lider olduğunu ifade etti. Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkat çeken Trump, Ankara ile savunma alanındaki ilişkiler konusunda da mesajlar verdi.

F-35 programı ve jet motorlarına ilişkin de konuşan Trump, "Muhtemelen Türkiye'yi memnun edecek bir şey yapacağım." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, son dönemde iki ülke arasında yeniden gündeme gelen savunma iş birliği başlıklarına yönelik yeni bir mesaj olarak değerlendirildi.

Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemine dikkat çekerek, "Erdoğan olmasaydı NATO Zirvesi'ne belki de gitmezdim." dedi.