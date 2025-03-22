Trump’tan F-47 sürprizi: ABD, altıncı nesil savaş uçağı üretecek

ABD Başkanı Donald Trump, savunma sanayisinde büyük ses getiren yeni bir projeyi duyurdu. Trump, Boeing firmasının altıncı nesil savaş uçağı F-47’yi üreteceğini açıkladı. Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, F-47'nin şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül savaş uçağı olacağını ifade etti.

Trump, "Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk altıncı nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek. Generallerimiz bu ismi seçti" dedi. Yeni uçağın deneysel bir versiyonunun yaklaşık beş yıldır gizli olarak uçtuğunu belirten Trump, bu uçaklardan oluşan filonun kendi yönetimi döneminde hizmete gireceğini vurguladı.

F-47, gelişmiş gizlilik özellikleri, uzun menzilli saldırı yetenekleri ve yarı otonom insansız hava araçlarıyla (İHA) birlikte görev yapabilme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Trump, “Bu uçak çok sayıda drone ile birlikte uçacak. Bu, yeni bir teknoloji. İstediğimiz kadar drone’u yanına alarak uçabilecek,” diyerek uçağın teknolojik üstünlüğüne işaret etti.

Projenin AR-GE sürecinin yaklaşık 50 milyar dolara mal olması bekleniyor. Uçağın birim maliyetinin ise 300 milyon doları aşacağı belirtiliyor. Daha önce yüksek maliyet nedeniyle rafa kaldırılan projenin, Trump’ın başkanlığı döneminde yeniden gündeme gelmesi, savunma sanayisinde önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

F-47, hizmete girdikten sonra mevcut F-22 Raptor uçaklarının yerini alacak. ABD Hava Kuvvetleri’nin hava üstünlüğünü pekiştirmesi hedeflenen bu hamle, Boeing için de son dönemde yaşanan sıkıntılar sonrasında önemli bir kazanım anlamına geliyor.

Trump ayrıca "Golden Dome" adlı yeni bir girişimle füze savunma sistemlerinin modernize edileceğini ve ABD'nin savunma kapasitesinin her alanda artırılacağını da duyurdu.