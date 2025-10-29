Trump'tan Fed Başkanı Powell'a 'çok geç' eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimlerinde geciktiği gerekçesiyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı hedef aldı.

Güney Kore'nin Gyeongju kentinde yaptığı konuşmada Powell için "Jerome ‘Çok Geç' Powell" ifadesini kullanan Trump, "Üç yıl sonraki enflasyondan endişe duydukları için faiz oranlarını artıracak bir Fed'e sahip olmayacağız" dedi.

ABD ekonomisi için büyüme tahmini

Trump, enflasyonun ilerleyen dönemde hızlanabileceğini kabul ederken, ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyeceğini öngördüğünü söyledi.

Trump'ın açıklamaları, Fed yönetimiyle arasında süregelen gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı. Trump, faizleri hızlı şekilde indirmediği için Powell'ı eleştirerek, Fed'in Avrupa'daki merkez bankalarının gerisinde kaldığını ve bunun iş ortamına zarar verdiğini savundu.

Analistler, Fed'in 28-29 Ekim toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini bekliyor.