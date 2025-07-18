Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert eleştiri: Faiz yüzde 1 olmalı

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek faiz politikası nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell’a sert sözlerle yüklendi. Trump, faiz oranlarının yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini savundu.

Trump, Powell’a “Too Late” (Çok Geç) lakabını takarak, “Too Late ve Fed, yüksek faiz oranlarıyla konut piyasasını boğuyor. Özellikle gençlerin ev sahibi olması artık çok zor” ifadelerini kullandı.

Powell’ın görev süresini Başkan Joe Biden’ın uzatmasını da eleştiren Trump, “Uykucu Joe, onun ne kadar kötü olduğunu gördü ama yine de yeniden atadı” dedi. Trump, Fed Yönetim Kurulu’nun da Powell’a karşı hareketsiz kalmasını eleştirerek, “Bu ‘mankafanın’ birçok insana zarar vermesini izliyorlar” yorumunda bulundu.

Düşük faiz politikasını uzun süredir savunan Trump, ABD ekonomisinin şu an “sallanmakta” olduğunu ancak enflasyonun “çok düşük” seyrettiğini belirterek, faiz oranlarının yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini söyledi. Bu hamlenin yıllık bir trilyon dolarlık faiz tasarrufu sağlayacağını iddia etti.