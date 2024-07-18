 Trump’tan “Fed Başkanı Powell’la devam” kararı

Emre ERGÜL

Kasım ayındaki ABD Baş­kanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan eski ABD Başkanı Do­nald Trump’tan bir zeytin dalı da “para dünyasına…” Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen sui­kast girişiminden sonra sert söy­lemlerinden vazgeçen, Ameri­kan toplumuna “Birleşelim” me­sajı veren Trump, şimdi de ABD Merkez Bankası (Fed) Başka­nı Jerome Powell’a ılımlı mesaj gönderdi.

Powell’la inişli çıkışlı ger­gin bir ilişkisi olan Trump, yıl­lar içinde Fed Başkanı’nı sert bi­çimde eleştiriyordu. Aynı Trump dün Bloomberg Businessweek’e verdiği röportajda, kasım ayında seçilmesi halinde Powell’ın gö­rev süresini tamamlamasına izin vereceğini söyledi: “Doğru şeyler yaptığını düşünürsem, hizmeti­ne izin veririm.”

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Fed Yönetim Kurulu’na atanan Powell’ı Fed Başkanlığı’na 2 Kasım 2017’de Trump önermişti. Fed Kuru­lu'nun onayı sonrasında Powell, 5 Şubat 2018’de göreve başladı. Çok değil, 1 yıl sonra, ilk gerilim çıktı. Trump, 2019'da, o zaman­ki faiz politikasının ABD’yi diğer uluslara karşı dezavantajlı konu­ma getirdiğini belirterek, “Faiz oranlarını düşür” dediği Fed Baş­kanı’nı eleştirmişti. İşin ilginç tarafı, Fed o yıl üç kez faiz oranla­rını düşürmüştü!

Kasım ayındaki seçimlerde De­mokrat Parti’nin adayı olan ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2022’de Powell’ı Fed Başkanlığı’na ikinci dönem için önerince, Trump eleş­tirinin dozunu artırmıştı. Powell’ı Demokratlar’a hizmet etmekle suçlayan Trump, Şubat 2024’teki bir demecinde en sert eleştirisini yaptı: “Başkan olursam, Powell’ı Fed’in başına yeniden atamaya­cağım. Onun politik olduğunu dü­şünüyorum. Faiz oranlarını dü­şürürse, muhtemelen Demokrat­lar’a yardımcı olacak bir şeyler yapacağını düşünüyorum.”

Powell’ın Fed Başkanı olarak görev süresi 2026’da, Fed Yöne­tim Kurulu üyeliği ise 31 Ocak 2028’te doluyor.

“ABD Hazine Bakanı Jamie Dimon olacak”

Donald Trump’ın son röportajında ekonomiyi kime emanet edeceğini de açıkladı: JPMorgan CEO’su Jamie Dimon… İşin ilginç tarafı, Trump’la Dimon’un arasının çok da iyi olmaması… Trump, Dimon için “Aşırı derecede abartılan küreselci” diye tanımlamış, Dimon da Trump taraftarlarının düzenlediği “6 Ocak Kongre Baskını”nı sert bir biçimde eleştirmişti.

Trump'ın güvenliğine 'İran ayarı'

13 Temmuz'da suikast girişimine uğrayan Donald Trump'ın güvenliğinin, İran'dan gelebilecek bir saldırı iddiası üzerine haftalar önce artırıldığı ortaya çıktı. Güvenlik yetkilileri, İran'ın Trump'ı öldürme girişiminde bulunabileceğinin öğrenilmesi üzerine Trump'ın güvenliği birkaç hafta önce artırıldı. Ancak Pensilvanya'daki saldırı ile İran tehditi arasında bilinen bir bağlantı yok" dedi.