Trump’tan “Fed Başkanı Powell’la devam” kararı
Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, kasımdaki seçimleri kazanması durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görev süresini tamamlamasına izin vereceğini söyledi. Trump’la yıldızı hiç barışmayan Powell'ın görev süresi 31 Ocak 2028’de doluyor.
Emre ERGÜL
Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump’tan bir zeytin dalı da “para dünyasına…” Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen suikast girişiminden sonra sert söylemlerinden vazgeçen, Amerikan toplumuna “Birleşelim” mesajı veren Trump, şimdi de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a ılımlı mesaj gönderdi.
Powell’la inişli çıkışlı gergin bir ilişkisi olan Trump, yıllar içinde Fed Başkanı’nı sert biçimde eleştiriyordu. Aynı Trump dün Bloomberg Businessweek’e verdiği röportajda, kasım ayında seçilmesi halinde Powell’ın görev süresini tamamlamasına izin vereceğini söyledi: “Doğru şeyler yaptığını düşünürsem, hizmetine izin veririm.”
Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Fed Yönetim Kurulu’na atanan Powell’ı Fed Başkanlığı’na 2 Kasım 2017’de Trump önermişti. Fed Kurulu'nun onayı sonrasında Powell, 5 Şubat 2018’de göreve başladı. Çok değil, 1 yıl sonra, ilk gerilim çıktı. Trump, 2019'da, o zamanki faiz politikasının ABD’yi diğer uluslara karşı dezavantajlı konuma getirdiğini belirterek, “Faiz oranlarını düşür” dediği Fed Başkanı’nı eleştirmişti. İşin ilginç tarafı, Fed o yıl üç kez faiz oranlarını düşürmüştü!
Kasım ayındaki seçimlerde Demokrat Parti’nin adayı olan ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2022’de Powell’ı Fed Başkanlığı’na ikinci dönem için önerince, Trump eleştirinin dozunu artırmıştı. Powell’ı Demokratlar’a hizmet etmekle suçlayan Trump, Şubat 2024’teki bir demecinde en sert eleştirisini yaptı: “Başkan olursam, Powell’ı Fed’in başına yeniden atamayacağım. Onun politik olduğunu düşünüyorum. Faiz oranlarını düşürürse, muhtemelen Demokratlar’a yardımcı olacak bir şeyler yapacağını düşünüyorum.”
Powell’ın Fed Başkanı olarak görev süresi 2026’da, Fed Yönetim Kurulu üyeliği ise 31 Ocak 2028’te doluyor.
“ABD Hazine Bakanı Jamie Dimon olacak”
Donald Trump’ın son röportajında ekonomiyi kime emanet edeceğini de açıkladı: JPMorgan CEO’su Jamie Dimon… İşin ilginç tarafı, Trump’la Dimon’un arasının çok da iyi olmaması… Trump, Dimon için “Aşırı derecede abartılan küreselci” diye tanımlamış, Dimon da Trump taraftarlarının düzenlediği “6 Ocak Kongre Baskını”nı sert bir biçimde eleştirmişti.
Trump'ın güvenliğine 'İran ayarı'
13 Temmuz'da suikast girişimine uğrayan Donald Trump'ın güvenliğinin, İran'dan gelebilecek bir saldırı iddiası üzerine haftalar önce artırıldığı ortaya çıktı. Güvenlik yetkilileri, İran'ın Trump'ı öldürme girişiminde bulunabileceğinin öğrenilmesi üzerine Trump'ın güvenliği birkaç hafta önce artırıldı. Ancak Pensilvanya'daki saldırı ile İran tehditi arasında bilinen bir bağlantı yok" dedi.