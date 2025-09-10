Trump'tan Fed'e sert mesaj: 'Faizler hemen indirilmeli'
ABD Başkanı Donald Trump, Fed'e faiz indirimi çağrısını yineledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, enflasyonun bulunmadığını savunarak Fed Başkanı Jerome Powell'ı 'tam bir felaket' olarak niteledi. Faiz indiriminin geciktiğini belirten Trump, oranların 'büyük' ölçüde ve 'hemen şimdi' düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
ABD'de üretici fiyatlarının yüzde 0,3 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 gerilemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını hızla ve ciddi şekilde düşürmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonun olmadığını vurgulayarak Fed Başkanı Jerome Powell'ı 'tam bir felaket' olarak nitelendirdi.
Faiz indiriminin geciktiğini belirten Trump, oranların 'büyük' ölçüde ve 'hemen şimdi' düşürülmesi gerektiğini söyledi.