Trump'tan Fed'e sert mesaj: 'Faizler hemen indirilmeli'

ABD'de üretici fiyatlarının yüzde 0,3 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 gerilemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını hızla ve ciddi şekilde düşürmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyonun olmadığını vurgulayarak Fed Başkanı Jerome Powell'ı 'tam bir felaket' olarak nitelendirdi.

Faiz indiriminin geciktiğini belirten Trump, oranların 'büyük' ölçüde ve 'hemen şimdi' düşürülmesi gerektiğini söyledi.