Trump'tan fotoğraflı tehdit: Yakında akıllanmaları gerekecek
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı görselle İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, nükleer anlaşma üzerinden Tahran yönetimini hedef alırken, "Yakında akıllanmaları gerekecek" dedi.
Trump, paylaşımında “İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşmasını imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerekecek” ifadelerini kullandı.
Atışma devam ederken piyasalar sallanıyor
Hürmüz Boğazı’nın süresiz kapalı olabileceği durumu Brent petrolün varil fiyatı 111 doların üzerine çıkardı. Savaşın küresel yansımaları sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) OPEC’ten ayrıldığını duyurması piyasalarda yeni bir sarsıntı yarattı.
Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Başkanı yardımcılarına Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasının uzun süreli devam etmesine yönelik hazırlık yapmaları yönünde talimat verdi.