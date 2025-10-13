Trump'tan Gazze açıklaması! 'Şimdiye kadar dahil olduğu en büyük gelişme'

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını değerlendirerek, sürecin "şu ana kadar dahil olduğu en büyük gelişme" olabileceğini söyledi.

Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkarken, uçakta Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, ateşkesin bölgesel barış açısından tarihi bir önem taşıdığını ifade etti.

"Abbas'ın katılımı iyi bir şey"

Zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun neden katılmadığını bilmediğini dile getiren Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımını ise "iyi bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Trump ayrıca, zirve öncesinde İsrail Parlamentosu'nda yapacağı konuşmada İsrail halkına "sonsuz sevgi ve barış" mesajı vereceğini belirterek, ziyaret kapsamında Netanyahu ve esir aileleriyle görüşeceğini kaydetti.

"İran'a yönelik saldırılar ateşkeste etkili oldu"

ABD Başkanı, Gazze'de sağlanan ateşkese İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların da dolaylı etkisi olduğunu öne sürdü. Trump, haziran ayında İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarına ABD'nin destek vermesinin süreci hızlandırdığını savundu.

İran'ın zayıflamasıyla Hamas'ın uzlaşmaya daha açık hale geldiğini iddia eden Trump, ayrıca Tahran'ın nükleer programına dair "kara bulutların dağılmasının", Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze konusunda ortak tutum sergilemesini kolaylaştırdığını söyledi.