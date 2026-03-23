Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimde dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı. Daha önce Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde İran’ın enerji altyapısının hedef alınacağını duyuran Trump, bu yöndeki askeri planların geçici olarak ertelendiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında son iki gündür yürütülen görüşmelerin “çok iyi ve verimli” geçtiğini belirtti. Orta Doğu’daki çatışmaların tamamen sona erdirilmesine yönelik temasların sürdüğünü vurgulayan Trump, diplomatik sürece şans tanımak adına yeni bir karar aldığını ifade etti.

Saldırılar 5 gün ertelendi

Açıklamaya göre ABD Savunma Bakanlığı’na, İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik olası saldırıların 5 gün süreyle ertelenmesi talimatı verildi. Bu ertelemenin, devam eden müzakerelerin başarısına bağlı olduğu da özellikle belirtildi.

Trump'ın paylaşımı şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti’nin son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıkların tamamen ve kesin olarak sona erdirilmesine ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak bir karar aldım. Bu çerçevede Savunma Bakanlığı’na, İran’daki elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim."

Yapılan paylaşımın ardından piyasalar olumlu yanıt verdi. 112 dolara kadar çıkan brent petrol, 100 doların altına gerildi.