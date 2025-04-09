Trump'tan geri vites: Çin ile anlaşma yapabiliriz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen bir etkinlikte, tüm dünyanın gündemini belirleyen gümrük tarifelerine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Trump, kendileriyle anlaşmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ve adil olmak kaydıyla herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapabileceklerini, ancak Çin gibi misilleme yapan ülkelerin yanlış yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, "Çin Devlet Başkanı Şi gururlu bir adam. Onu çok iyi tanıyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını tam olarak bilmiyorlar, ancak bunu çözme sürecinde anlayacaklar." dedi.

Çin'in mevcut küresel ticaret sistemini tarihte en fazla suistimal eden ülke olduğunu savunan Trump, "Birileri benim yaptığımı yapmak zorundaydı. Onları durdurmak zorundaydılar çünkü bu sürdürülebilir değildi." diye konuştu.

Trump, Çin de dahil birçok ülkenin ABD ile gümrük anlaşması yapmak istediğini belirterek, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil, Çin de dahil olmak üzere birçok ülkeden muazzam bir talep var. Çin de anlaşma yapmak istiyor. Gümrük konusunda AB ile de bir anlaşma yapabiliriz, adil olduğu sürece herkesle anlaşma yapabiliriz." ifadesini kullandı.

ABD'ye misilleme yapmayan ülkelere 90 günlük duraklama getirdiklerini söyleyen Trump, "Bize misilleme yapmayan ülkelere 90 günlük duraklama getirdik. Buraya gelip gümrük müzakereleri yapmak isteyen birçok ülke var." dedi.

"İnsanlar biraz heyecanlanmış ve korkmuşlardı"

Trump, neden 75 kadar ülkeye gümrük vergisi uygulamasının 90 gün askıya alındığıyla ilgili soruya, "İnsanlar biraz çizginin dışına çıkıyordu, biraz heyecanlanmış ve korkmuşlardı çünkü yapmamız gereken büyük bir iş var." karşılığını verdi.

Bununla beraber Çin'in uluslararası ticaret düzeninde yaptıklarına artık göz yumamayacaklarını ve bu yüzden bu adımı attıklarını dile getiren Trump, adil olması kaydıyla Çin dahil herkesle anlaşma yapmaya hazır olduklarını yineledi.

"90 günlük tarife durdurma kararını sabah aldık"

Trump, Çin'e yüzde 125 oranında uygulayacakları tarifelerin Pekin'in misilleme politikasından kaynaklandığını, bununla beraber misilleme yapmayan ülkelere ise 90 günlük duraksama getirdiklerini yineledi.

Misilleme yapmayan ülkelere 90 günlük durdurma kararının ne zaman ve ne şekilde alındığı ile ilgili sorulara yanıt veren Trump, "Son birkaç gündür bu konu hakkında düşündüğümü söyleyebilirim. Bu kararı bu sabah içimizden gelerek aldık." ifadesini kullandı.

Trump, konuyu birkaç gündür Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile değerlendirdiğini anlattıktan sonra, sabah erken saatlerde yaptıkları görüşmenin ardından bu kararı aldıklarını belirtti.

"Gümrük tarife duraklamasının piyasalarda bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Piyasalar bugün harika bir gün geçirdi." diyen Trump, borsaların tarihin en büyük sıçramalarından birine tanıklık ettiğini söyledi.

Şi'yi severim ama bize iyi davranmadılar

Öte yandan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme olasılığına "Bir noktada telefonda görüşeceğiz." yorumunu yaparken, "Devlet Başkanı Şi'yi severim, ona saygı duyarım, ancak ülkemize iyi davranmadılar. O benim arkadaşım, onu severim." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Şi ile görüşmek ve konuşmak istediğini kaydeden Trump, adil olması halinde Çin dahil herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Trump, "Gümrük tarifeleri konusunda doğru olanı yapmak için esnekliğe sahip olmalısınız ve biz de buna sahibiz. Herkesi masaya getirdik ancak bunların hepsi bir müzakere olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.