Trump’tan gerilimi tırmandıran uyarı: Herkes derhal Tahran’ı terk etmeli!

İsrail'in İran'a saldırıması ile Orta Doğu bir kez daha ateş çemberine dönerken, gerilim tırmanıyor. İsrail nükleer silah iddiası ile İran'ın nükleer tesislerini hedef alırken, İran ise müzakereler devam ederken gelen saldırıyı bir "sabotaj" olarak nitelendiriyor.

Öte yandan dün İsrailli yetkililer, Tahran'ın kuzeydoğusunda yaşayan sivillere tahliye çağrısında bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken bir uyarı geldi.

"Herkes derhal Tahran'ı terk etmeli"

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada "Herkes derhal Tahran'ı terk etmeli" ifadelerini kullanırken, İran'a anlaşma yapma şansı verdiğini ancak bir türlü başaramadıklarını söyledi.

"Daha da kötüye gidecek!"

İranlı muhafazakarların cesurca konuştuğunu ama ne olacağını bilmediklerini belirten Trump açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi hepsi öldü ve daha da kötüye gidecek! Zaten büyük bir yıkım oldu, ama bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var. Sonraki saldırılar daha da acımasız olacak. İran, her şey yok olmadan bir anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilineni kurtarmalı. Daha fazla ölüm yok, daha fazla yıkım yok, sadece yapın, çok geç olmadan!"

"İran'ın nükleer silahı olamaz"

İran'ın son müzakerelerde kendisinin öne sürdüğü anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini belirten Trump, “Basitçe söylemek gerekirse, İran'ın nükleer silahı olamaz. Bunu defalarca söyledim!” dedi, uluslararası kamuoyuna da Tahran'dan hızla çekilme çağrısı yaptı.