Trump'tan göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik sert adım! Yaptırımlar genişliyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için harekete geçti. İç Güvenlik Bakan Vekili Benjamin Huffman, federal ajansların göçmenlere karşı yaptırım yetkisini genişleten bir bildiri yayımladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre bildiri, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu ve Adalet Bakanlığı'na bağlı federal kolluk kuvveti gibi birden fazla federal ajansa göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geniş yetkiler verilmesine yönelik planları içeriyor.

Sırada Ulusal Acil Durum ilanı mı var?

Trump, yemin töreninde yaptığı konuşma sırasında, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmiş, sınırdaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.