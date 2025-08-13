Trump'tan görüşme öncesi tehdit gibi açıklama: Çok ciddi sonuçları olur

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü yapacağı görüşme hakkında, "İstediğim cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı olmayacak" dedi.

Trump ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile savaşı sonlandırmayı kabul etmemesi halinde çok ciddi sonuçları olacağını açıkladı.

Öte yandan toplantının iyi geçmesi halinde, "Putin, Zelenski ve ben, tabi eğer onlar da isterse hemen ikinci bir toplantı yapmak istiyorum" dedi.