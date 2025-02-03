Trump'tan gümrük vergisi savunması: Her ülke tarafından kazıklandık, bunu değiştireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Washington'a dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararlarına değindi. Trump, ertesi gün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika yetkilileriyle görüşeceğini belirtti.

"Oyun oynamak istiyorlarsa oynayabiliriz"

"Çok dramatik bir şey beklemiyorum. Gümrük vergileri koyduk. Bize çok para borçlular ve eminim ki ödeyecekler" ifadelerini kullanan Trump, Kanada’ya yönelik ekonomik ilişkilerle ilgili de sert açıklamalarda bulundu. "Kanada'ya yılda yaklaşık 200 milyar dolar sübvansiyon sağlıyoruz. Ne için? Bundan ne elde ediyoruz? Hiçbir şey elde etmiyoruz. Orada bir şeyler olacak. Oyun oynamak istiyorlarsa istedikleri kadar oynayabiliriz. Meksika ile ise çok iyi görüşmeler yaptık" dedi.

Avrupa Birliği'ne eleştiri

Trump, ek gümrük vergilerinin ABD'de fiyat artışlarına neden olup olmayacağına dair bir soruyu yanıtlarken, kısa vadede olumsuz etkiler görülebileceğini dile getirdi. "Kısa vadede biraz acı çekebiliriz, ama insanlar bunu anlıyor" diyen Trump, ABD'nin pek çok ülkeyle ticaret açığı yaşadığını vurgulayarak "Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki neredeyse her ülke tarafından kazıklandı. Neredeyse her ülkeyle ticaret açığımız var. Bunu değiştireceğiz. Bu adil değil" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği’ne yönelik ek vergiler getirilebileceğinin sinyalini veren Trump, mevcut ticaret dengesizliğini eleştirerek "Arabalarımızı almıyorlar, çiftlik ürünlerimizi almıyorlar. Neredeyse hiçbir şey almıyorlar ve biz onlardan her şeyi alıyoruz, milyonlarca araba, muazzam miktarda yiyecek ve çiftlik ürünü" ifadelerini kullandı.