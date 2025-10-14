Trump'tan Hamas açıklaması: Silah bırakacaklarına dair söz verdiler

ABD Başkanı Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede basın mensuplarının Gazze gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ve bunun bölge için çok tarihi bir aşama olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı, Hamas'ın silah bırakacağının bir garantisinin olup olmadığıyla ilgili soruya yanıt verirken, Hamas'ın silahlarını bırakacağı konusunda kendilerine söz verdiğini savundu.

Trump, "Çünkü silahlarını bırakacaklarını söylediler ve eğer bırakmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Size nasıl yapacağımı açıklamak zorunda değilim ancak eğer silahlarını bırakmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız." diye konuştu.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff gibi görevlendirdiği kişiler üzerinden Hamas'la temas kurduklarını ve silahsızlanma konusunu ele aldıklarını anlattı.

Hamas'la yaptıkları görüşmelere atfen, "Dedik ki silahlarınızı bırakacaksınız değil mi? 'Evet, silahlarımızı bırakacağız.' Bize böyle söylediler." diyen Trump, 20 esirin serbest bırakıldığını ancak hayatını kaybedenlerin de geri getirilmesini istediğini belirtti.

Öte yandan Trump, Hamas'ın Gazze'deki bazı çeteleri ortadan kaldırdığı yönündeki iddialara da değinerek, bu konunun kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Trump, "Başlangıçta, çok kötü birkaç çeteyi ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Onları ortadan kaldırdılar, birçok çete üyesini öldürdüler ve dürüst olmak gerekirse bu beni pek rahatsız etmedi. Bu sorun değil." diye konuştu.