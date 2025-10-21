Trump'tan Hamas'a sert mesaj! 'Sonu hızlı, öfkeli ve vahşi olacak...'

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hamas'ın doğru olanı yapacağına dair umutlu olduğunu söyledi.

Trump, paylaşımını kendi sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden yaparak, bazı Orta Doğu ülkelerinin Hamas'a karşı sert bir tavır almaya hazır olduğunu belirtti.

Trump açıklamasında, "Orta Doğu ve Orta Doğu çevresindeki birçok ŞİMDİKİ BÜYÜK MÜTTEFİKİMİZ, Hamas'ın bizimle olan anlaşmasını ihlal ederek kötü davranmaya devam etmesi halinde, benim talebim üzerine GAZA'ya ağır bir güçle girip 'Hamas'ı düzeltme' fırsatını memnuniyetle karşılayacaklarını açıkça, güçlü bir şekilde ve büyük bir coşkuyla bana bildirdiler" ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu'ya karşı böyle bir sevgi görülmemişti"

Trump, bölgede görülen desteği "bin yıldır Orta Doğu'ya karşı böyle bir sevgi ve ruh görülmemişti" sözleriyle tanımlayarak, bu durumu 'görülmeye değer' olarak nitelendirdi.

Trump "Bu ülkelere ve İsrail'e 'HENÜZ DEĞİL!' dedim. Hamas'ın doğru olanı yapacağına dair hala umut var. Eğer yapmazlarsa, Hamas'ın sonu HIZLI, ÖFKELİ ve VAHŞİ olacak!" derken, açıklamasının sonunda teşekkür mesajı da paylaştı.

Trump "Ayrıca, büyük ve güçlü Endonezya ülkesine ve harika liderine, Orta Doğu'ya ve ABD'ye gösterdikleri ve verdikleri tüm yardımlar için teşekkür etmek istiyorum. HERKESE, bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.