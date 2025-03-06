Trump'tan Hamas'a sert uyarı! 'Rehineleri şimdi serbest bırakın yoksa kıyamet kopacak'

Beyaz Saray’da daha önce Hamas tarafından alıkonulan kişilerle bir araya gelen Trump, görüşmenin ardından Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden Hamas’a hitap etti. “Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz” diyen Trump, örgüte rehineleri gecikmeden serbest bırakma çağrısında bulundu. “Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter” ifadelerini kullandı.

"Bu son uyarı"

İsrail’e Hamas’a karşı gereken tüm desteği sağladığını belirten Trump, örgütün vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Trump “Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak” sözleriyle tehditkar bir mesaj verirken, bunun “son uyarı” olduğunu vurguladı. Hamas liderlerine seslenerek, “Hala şansınız varken Gazze’yi terk etmenin tam zamanı” dedi. Rehinelerin serbest bırakılması durumunda Gazze için olumlu gelişmeler olacağını savunan Trump, “Eğer rehineler serbest bırakılmazsa, ölürsünüz! Akıllı bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak” ifadelerini kullandı.

(İHA)