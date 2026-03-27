Trump’tan havalimanı krizi için acil adım: Ödeme yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göç politikalarına ilişkin yaşanan anlaşmazlık üzerinden Demokratları hedef aldı. Trump, Demokratların "ulusal kriz" yaratmaya çalıştığını öne sürdü.

Havalimanı kaosuna el attı

Trump, İç Güvenlik Bakanlığına yönelik olarak “acil durumun” ele alınması ve “havalimanlarındaki kaosun” sona erdirilmesi amacıyla TSA personeline derhal ödeme yapılmasını içeren bir kararnameyi imzalayacağını açıkladı. Ayrıca, havalimanlarında görev yapan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) personeline teşekkür etti.

Trump, radikal sol demokratları suçladı

Paylaşımında Trump, "ülkenin radikal sol demokratlar tarafından rehin alınmasına izin vermeyeceğini" vurguladı.

ABD’de federal hükümet, Senato’nun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisi’nde henüz oylama yapılmaması nedeniyle 31 Ocak itibarıyla kısmi kapanma sürecine girmişti.

Hükümetin kapalı olduğu dönemlerde bazı federal çalışanların maaş alamadığı, bazı kurumlarda ise kısmi işten çıkarmaların yaşanabildiği biliniyor.

Öte yandan TSA, 25 Mart’ta yaptığı açıklamada, kapanmanın uzaması halinde ülkedeki bazı havalimanlarının faaliyetlerini durdurabileceği uyarısında bulunmuştu.