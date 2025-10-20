Trump'tan Hindistan açıklaması: Rus petrolü anlaşması sona erecek

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, ülkesinin Rusya'dan ham petrol ithalatını durdurma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Trump, başkent Washington'a dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa süre önce Modi ile Hindistan'ın Rusya'dan enerji tedariki konusunda görüştüğünü belirtti. Trump, Modi'nin görüşmede Yeni Delhi yönetiminin Rus ham petrol alımını durduracağına dair güvence verdiğini ifade ederek "Aksi bir şey söylemek isterlerse, yüksek tarifeler ödemeye devam edecekler ve bunu yapmak istemiyorlar" dedi.

Enerji politikalarında ulusal çıkar vurgusu

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, enerji tedariki konusundaki görüşmelerin ABD ile sürdüğünü ancak ülkenin enerji politikalarının Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda belirlendiğini duyurmuştu.

Kremlin: “Hindistan'ın resmi açıklamalarını esas alıyoruz”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Hindistan'ın petrol ithalatıyla ilgili olarak, Rusya'nın bu konuda Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını esas aldığını söyleyerek "Bu açıklamaya herkes erişebilir. Bunu baz alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Trump'ın vergi kararı sonrası gerilim artmıştı

Trump yönetimi, Ağustos ayında, Hindistan'ın Rus petrolü almaya devam etmesi gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25'lik ilave gümrük vergisi kararı almıştı. Bu adımın ardından iki ülke arasında ticari gerilim tırmanmıştı.