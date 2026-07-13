Trump'tan Hürmüz açıklaması: Ele geçiriyoruz, ücret alacağız

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Fox News kanalında katıldığı programda konuşan Trump, boğazın kontrolünü ABD'nin üstleneceğini savundu.

"Boğaz'ı biz devralıyoruz"

Sunucunun İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tutumunu sorması üzerine Trump, "(Hürmüz) Boğaz'ı biz devralıyoruz. Onların (İran'ın) hiçbir şeyi yok." yanıtını verdi.

İran'a yönelik askeri baskının süreceğini belirten Trump, "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğaz'ın gardiyanları olacağız." ifadelerini kullandı.

Koruma karşılığında ödeme istedi

Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı koruması karşılığında ödeme alması gerektiğini öne sürdü.

Bu görevin geçmişte karşılıksız yerine getirildiğini savunan Trump, "Uzun yıllar yaptığımızın aksine bunu hiçbir karşılık olmadan yapmamız beklenemez. Boğaz'ı 50 yıldan uzun süre koruduk ve karşılığında hiç para almadık. Tüm parayı onlar aldı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, ülkesinin uzun yıllar boyunca boğazın güvenliğini "boşuna" sağladığını ileri sürdü.

İran ile yapılan anlaşmanın bozulduğunu savundu

İran tarafıyla bir anlaşmaya varıldığını ve bir gün önce 11 saat süren görüşmeler gerçekleştirildiğini söyleyen Trump, sürecin daha sonra bozulduğunu iddia etti.

Trump, "Anlaşma tamamdı ama sonra bozdular. Hep bozuyorlar. Bu insanlarla 10 anlaşma yaptık." diye konuştu.

İran'ın kendisinden herhangi bir taviz alamadığını savunan Trump, eski Başkan Barack Obama dahil önceki ABD başkanlarını da yaklaşık 47 yıldır Tahran yönetiminin politikalarına izin vermekle suçladı.