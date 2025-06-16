Trump'tan ICE'ye talimat! 'İşi Bitirin'

ABD Başkanı Donald Trump, başta Los Angeles olmak üzere birçok büyük kentte düzenlenen ve hükümetin göçmen politikalarını eleştiren protestolarla ilgili sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) tarihte düzensiz göçmenlere yönelik en büyük toplu sınır dışı operasyonunu" düzenlediğini öne süren Trump, "Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

Tarihteki en büyük toplu sınır dışı etme programı

Trump, ICE görevlilerine, "tarihteki tek ve en büyük toplu sınır dışı etme programını uygulamak için ellerinden geleni yapma" emri verirken Los Angeles, Chicago ve New York gibi kentlerde düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaşması gerektiğine işaret etti.

Trump ayrıca bu şehirlerdeki Demokrat yöneticileri, düzensiz göçmenleri kullanarak "oy potansiyelini artırmakla" ve "Amerikalıların iş ve fırsatlarını ellerinden almakla" suçladı.

"İşi bitirin" talimatı

Trump, federal hükümetin sınır dışı işlemlerine devam edeceğini vurgularken, ICE'nin yanı sıra Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına da "İşi bitirin" talimatı verdiğini açıkladı.